البوابة - يستضيف الشباب خصمه الفيحاء مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

يحتل صاحب الضيافة المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 19 مباراة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 18 لقاء.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق خالد المديفر.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ غوو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور

خط الوسط: غريغور كريتشوفياك، حسين القحطاني، هتان باهبري، كريستيان غوانكا، آرون سالم بوبندزا.

خط الهجوم : سانتي مينا