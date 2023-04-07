تشكيلة الشباب المحتملة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي 22-23

البوابة - يستضيف الشباب خصمه الهلال اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في أبرز لقاءات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يقام لقاء القمة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد VIP.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ جيو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور

خط الوسط: حسين القحطاني، إيفر بانيغا، غريغور كريتشوفياك

خط الهجوم: آرون سالم بوبندزا، سانتي مينا، كريستيان غوانكا