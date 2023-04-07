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تشكيلة الشباب المحتملة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي 22-23

تاريخ النشر: 07 نيسان / أبريل 2023 - 12:23
المصدر: AlShababSaudiFC@
المصدر: AlShababSaudiFC@

البوابة - يستضيف الشباب خصمه الهلال اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في أبرز لقاءات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

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يقام لقاء القمة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد VIP.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ جيو
خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور
خط الوسط: حسين القحطاني، إيفر بانيغا، غريغور كريتشوفياك
خط الهجوم: آرون سالم بوبندزا، سانتي مينا، كريستيان غوانكا

كلمات دالة:الشباب السعوديالهلال السعوديدوري روشنالدوري السعودي

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