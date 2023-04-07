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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في الدوري السعودي 22-23

تاريخ النشر: 07 نيسان / أبريل 2023 - 11:32
الهلال في قمة مرتقبة أمام الشباب اليوم (المصدر: Alhilal_EN@)
الهلال في قمة مرتقبة أمام الشباب اليوم (المصدر: Alhilal_EN@)

البوابة - يخوض الهلال مواجهة مرتقبة أمام مستضيفه الشباب اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي (دوري روشن).

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تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر تطبيق Shahid VIP.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في دوري روشن

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سوو، خليفة الدوسري، ناصر الدوسري
خط الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، موسى ماريغا، لوسيانو فييتو، ميشال.
خط الهجوم: أوديون إيغالو

كلمات دالة:الهلال السعوديالشباب السعوديدوري روشنالدوري السعودي

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