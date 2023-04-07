تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في الدوري السعودي 22-23

البوابة - يخوض الهلال مواجهة مرتقبة أمام مستضيفه الشباب اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر تطبيق Shahid VIP.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في دوري روشن

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سوو، خليفة الدوسري، ناصر الدوسري

خط الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، موسى ماريغا، لوسيانو فييتو، ميشال.

خط الهجوم: أوديون إيغالو