يحل العربي متصدر الترتيب العام ضيفاً على السيلية اليوم الثلاثاء في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب السيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري نجوم قطر.

وتقام المباراة بين صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، وصاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة العربي المتوقعة أمام السيلية اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يونس علي رحمتي.

حراسة المرمى: محمود إبراهيم أبو ندى.

خط الدفاع: يوسف مفتاح، آرون غونارسون، مارك مونيسا، عبد الله السليطي.

خط الوسط: عبد الله حسن معرفيه، أحمد فتحي عبد الله، حامد اسماعيل، إبراهيم ناصر كلا، يوسف مساكني.

خط الهجوم: عمر السومة.