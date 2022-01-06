تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الهلال اليوم بكأس السوبر السعودي

تنتظر الفيصلي اليوم الخميس مواجهة صعبة حين يلاقي غريمه الهلال على نهائي كأس السوبر السعودي في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 SD بتعليق محمد الخامسي، و SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويجمع اللقاء بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس المحلية.

تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس السوبر السعودي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: دانييل راموس.

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: ياسين برناوي، إيغور روسي، رافاييل سيلفا، محمد العمري.

خط الوسط: عبد الرحمن مطلق الدوسري، اسماعيل سيلفا، خالد حسين كعبي، رومان آمالفيتانو، غويليرمي أوغوستو.

خط الهجوم: جوليو تافاريس.