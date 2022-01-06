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تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الهلال اليوم بكأس السوبر السعودي

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:01
الفيصلي يلاقي الهلال اليوم الخميس (المصدر: كووورة)
الفيصلي يلاقي الهلال اليوم الخميس (المصدر: كووورة)

تنتظر الفيصلي اليوم الخميس مواجهة صعبة حين يلاقي غريمه الهلال على نهائي كأس السوبر السعودي في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

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وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 SD بتعليق محمد الخامسي، و SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويجمع اللقاء بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس المحلية.

تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس السوبر السعودي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: دانييل راموس.

حراسة المرمى: أحمد الكسار.
خط الدفاع: ياسين برناوي، إيغور روسي، رافاييل سيلفا، محمد العمري.
خط الوسط: عبد الرحمن مطلق الدوسري، اسماعيل سيلفا، خالد حسين كعبي، رومان آمالفيتانو، غويليرمي أوغوستو.
خط الهجوم: جوليو تافاريس.

كلمات دالة:الهلال السعوديالفيصلي السعوديكأس السوبر السعودي

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