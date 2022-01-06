يواجه الهلال غريمه الفيصلي مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في لقاء كأس السوبر السعودي.
وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 SD بتعليق محمد الخامسي، و SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين.
ويجمع اللقاء بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس المحلية.
تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيصلي اليوم في كأس السوبر السعودي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: ليوناردو جارديم.
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيونغ سو، علي البليهي، محمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا.
خط الهجوم: موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري.
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