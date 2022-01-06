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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيصلي اليوم في كأس السوبر السعودي

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:52
فريق الهلال (المصدر: كووورة)
فريق الهلال (المصدر: كووورة)

يواجه الهلال غريمه الفيصلي مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في لقاء كأس السوبر السعودي.

اقرأ ايضاًتشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الهلال اليوم بكأس السوبر السعوديتشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الهلال اليوم بكأس السوبر السعودي

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 SD بتعليق محمد الخامسي، و SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويجمع اللقاء بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس المحلية.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيصلي اليوم في كأس السوبر السعودي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ليوناردو جارديم.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيونغ سو، علي البليهي، محمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا.
خط الهجوم: موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري.

كلمات دالة:الهلال السعوديالفيصلي السعوديكأس السوبر السعودي

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