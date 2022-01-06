يواجه الهلال غريمه الفيصلي مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في لقاء كأس السوبر السعودي.

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 SD بتعليق محمد الخامسي، و SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويجمع اللقاء بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس المحلية.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيصلي اليوم في كأس السوبر السعودي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ليوناردو جارديم.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيونغ سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري.