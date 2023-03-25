البوابة - يتحدى منتخب المغرب ضيفه البرازيلي ليلة السبت في لقاء ودي استعدادي سيجمعهما على أرضية ملعب طنجة.
تقام المباراة في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Al Aoula Inter HD و Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.
تشكيلة المغرب المتوقعة أمام البرازيل لمباراتهما الودية
المدرب: وليد الركراكي
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: عبد الحميد صابيري، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.
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