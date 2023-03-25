  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة المغرب المتوقعة أمام البرازيل لمباراتهما الودية

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام البرازيل لمباراتهما الودية

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 11:24
منتخب المغرب (المصدر: أ ف ب)
منتخب المغرب (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يتحدى منتخب المغرب ضيفه البرازيلي ليلة السبت في لقاء ودي استعدادي سيجمعهما على أرضية ملعب طنجة.

اقرأ ايضاًتشكيلة البرازيل المحتملة أمام المغرب في مباراتهما الوديةتشكيلة البرازيل المحتملة أمام المغرب في مباراتهما الودية

تقام المباراة في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Al Aoula Inter HD و Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام البرازيل لمباراتهما الودية

المدرب: وليد الركراكي

حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: عبد الحميد صابيري، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

كلمات دالة:منتخب المغربمنتخب البرازيل

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...