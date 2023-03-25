تشكيلة البرازيل المحتملة أمام المغرب في مباراتهما الودية

البوابة - يحل منتخب البرازيل ضيفاً صعباً على منتخب المغرب ليلة السبت في مباراة ودية مرتقبة يشهدها ملعب طنجة.

تقام المباراة في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Al Aoula Inter HD و Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام المغرب في مباراتهما الودية

المدرب: رامون مينيزيس

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

خط الدفاع: رينان لودي، غلايسون بريمر، إيدير ميليتاو، إيمرسون رويال.

خط الوسط: أندريه سانتوس، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، أنتوني.