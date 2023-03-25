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تشكيلة البرازيل المحتملة أمام المغرب في مباراتهما الودية

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 11:34
منتخب البرازيل (المصدر: أ ف ب)
منتخب البرازيل (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يحل منتخب البرازيل ضيفاً صعباً على منتخب المغرب ليلة السبت في مباراة ودية مرتقبة يشهدها ملعب طنجة.

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تقام المباراة في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Al Aoula Inter HD و Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام المغرب في مباراتهما الودية

المدرب: رامون مينيزيس

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش
خط الدفاع: رينان لودي، غلايسون بريمر، إيدير ميليتاو، إيمرسون رويال.
خط الوسط: أندريه سانتوس، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، أنتوني.

كلمات دالة:منتخب البرازيلمنتخب المغرب

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