تشكيلة البرازيل المحتملة أمام المغرب في مباراتهما الودية

البوابة - يحل منتخب البرازيل ضيفاً صعباً على منتخب المغرب ليلة السبت في مباراة ودية مرتقبة يشهدها ملعب طنجة.
تقام المباراة في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Al Aoula Inter HD و Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.
تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام المغرب في مباراتهما الودية
المدرب: رامون مينيزيس
حراسة المرمى: إيديرسون مورايش
خط الدفاع: رينان لودي، غلايسون بريمر، إيدير ميليتاو، إيمرسون رويال.
خط الوسط: أندريه سانتوس، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، أنتوني.
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