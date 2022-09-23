تشكيلة المغرب المتوقعة أمام تشيلي ودياً اليوم

يواجه منتخب المغرب خصمه العنيد التشيلي اليوم الجمعة في لقاء ودي استعدادي لبطولة كأس العالم 2022 سيجري بينهما في إسبانيا.

وتقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر Tamazight HD بتعليق محمد فضلاوي، وAl Aoula Inter HD و Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

يذكر أن وليد الركراكي تولى الإشراف على المنتخب المغربي نهاية أغسطس الماضي خلفاً للمقال وحيد خليلوجيتش وقاد أسود الأطلس للتغلب على مدغشقر بهدفٍ دون رد في مباراته الأولى قبل يومين سجله وليد شديرة.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام تشيلسي في مواجهتهما الودية اليوم (بطريقة 4-4-2):

المدرب: وليد الركراكي.

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، فهد موفي، أشرف داري، رومان سايس.

خط الوسط: يونس بلهندة، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، حكيم زياش.

خط الهجوم: وليد شديرة، ريان مايي.