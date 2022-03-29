يستضيف منتخب المغرب اليوم الثلاثاء غريمه منتخب جمهورية الكونغو على ملعب في إياب التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وتقام مباراة الإياب في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Tamazight HD بتعليق محمد فضلاوي، وSSC4 HD بتعليق مشاري القرني، وAl Aoula Inter HD و Al Maghribia HD بتعليق عبد الحق الشراط.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جمهورية الكونغو اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عمران لوزا.

خط الهجوم: سفيان بوفال، أيوب الكعبي، طارق تسيودالي.