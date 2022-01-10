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تشكيلة المغرب المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:49
المغرب تتحدى غانا
المغرب تتحدى غانا

يخوض منتخب المغرب مواجهة مرتقبة اليوم الاثنين أمام غريمه الغاني على ملعب أحمدو أهيدجو لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورت على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بدة، وقناة Al Aoula HD Earth TNT بتعليق عبد الحق الشراط.

تشكيلة المغرب المتوقعة لمواجهة غانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أجرود، رومان سايس، طلال الكاركوري.
خط الوسط: عمران لوزا، سفيان أمرابط، أيمن برقوق.
خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

كلمات دالة:منتخب المغربمنتخب غاناكأس الأمم الإفريقية 2021

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