تشكيلة المغرب المتوقعة أمام ليبيريا اليوم في تصفيات كأس إفريقيا

يخوض منتخب المغرب مواجهة ستجمعه بخصمه الليبيري اليوم الاثنين على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس ضمن منافسات المجموعة الـ 11 من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، وليبيريا التي لم تخض بعد أي مباراة نظراً لتوقيف زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء على Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج، وbeIN Sports HD 3.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام ليبيريا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: يحيى جبران، أمين حارث، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إلياس الشاعر، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.