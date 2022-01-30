تشكيلة المغرب المتوقعة أمام مصر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

يلاقي منتخب المغرب غريمه المصري على ملعب أحمدو أهيدجو اليوم الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون.

وبلغ أسود الأطلس هذا الدور بعد تخطي منتخب مالاوي بهدفين نظيفين في دور الـ 16، فيما وصل المصريون بعد تخطي ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل المغرب المتوقع أمام مصر اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عمران لوزا، سليم أملاح.

خط الهجوم: ريان مايي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.