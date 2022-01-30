  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة المغرب المتوقعة أمام مصر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام مصر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:56
المغرب تستعد لمواجهة مصر اليوم
المغرب تستعد لمواجهة مصر اليوم

يلاقي منتخب المغرب غريمه المصري على ملعب أحمدو أهيدجو اليوم الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون.

اقرأ ايضاًتشكيل مصر المتوقع أمام المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021تشكيل مصر المتوقع أمام المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

وبلغ أسود الأطلس هذا الدور بعد تخطي منتخب مالاوي بهدفين نظيفين في دور الـ 16، فيما وصل المصريون بعد تخطي ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل المغرب المتوقع أمام مصر اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.
خط الوسط: سفيان أمرابط، عمران لوزا، سليم أملاح.
خط الهجوم: ريان مايي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

كلمات دالة:منتخب مصرمنتخب المغربكأس الأمم الإفريقية 2021

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...