تشكيل مصر المتوقع أمام المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

يخوض منتخب مصر مباراة صعبة للغاية أمام جاره المغربي اليوم الأحد على ملعب أحمدو أهيدجو ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبلغ المصريون هذا الدور بعد تخطي ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ 16، فيما تجاوز أسود الأطلس منتخب مالاوي بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.