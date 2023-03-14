البوابة - تنتظر النصر مباراة مهمة اليوم الثلاثاء يستضيف فيها أبها على أرضية ملعب مرسول بارك ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك).

تقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام أبها اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المدرب: رودي غارسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.