تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفتح اليوم الأربعاء 31 مايو في ختام دوري روشن السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 30.

يستضيف نادي النصر اليوم نظيره نادي الفتح على أرضية ملعب "الأول بارك" في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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النصر يلعب يوم بدون كريستيانو رونالدو الذي يغيب بسبب إصابة عضلية، كما أن الأمور حسمت بالنسبة لترتيب الدوري منذ الجولة الماضية، حيث توج الاتحاد بطلًا للدوري لموسم 2022-2023، وحل النصر وصيفًا في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفتح اليوم في ختام دوري روشن السعودي 2023

المدرب: دينكو يليتشيتش

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أغوستين روسي

خط الدفاع: سلطان الغنام ، عبد الإله العمري ، علي لاجامي ، جيسلان كونان

خط الوسط: نواف بوشل ، عبد الله الخيبري ، لويس غوستافو

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، سامي النجعي ، أندرسون تاليسكا