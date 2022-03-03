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تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

منشور 03 آذار / مارس 2022 - 12:35
فريق النصر (المصدر: كووورة)
فريق النصر (المصدر: كووورة)

يستضيف النصر غريمه الهلال اليوم الخميس في لقاء ديربي الرياض الذي سيجمعهما على ملعب مرسول بارك في قمة المرحلة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة الشركة الرياضية السعودية على قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ميغيل آنخيل روسو

حراسة المرمى: وليد عبد الله.
خط الدفاع: حمد آل منصور، علي لاجامي، فونيس موري، سلطان عبد الله الغنام.
خط الوسط: آنسيلمو دي مورايس، عبد المجيد الصليهم، خالد عيسى الغنام.
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، فينسينت أبو بكر، جونثان رودريغيز.

كلمات دالة:النصر السعوديالهلال السعوديدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين

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