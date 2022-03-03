تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف النصر غريمه الهلال اليوم الخميس في لقاء ديربي الرياض الذي سيجمعهما على ملعب مرسول بارك في قمة المرحلة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة الشركة الرياضية السعودية على قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ميغيل آنخيل روسو

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: حمد آل منصور، علي لاجامي، فونيس موري، سلطان عبد الله الغنام.

خط الوسط: آنسيلمو دي مورايس، عبد المجيد الصليهم، خالد عيسى الغنام.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، فينسينت أبو بكر، جونثان رودريغيز.