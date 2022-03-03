تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يحل الهلال ضيفاً على غريمه النصر اليوم الخميس في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب مرسول بارك لحساب المرحلة الـ 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة الشركة الرياضية السعودية على قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ليوناردو جارديم.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو، أندريه كاريو، ماتيوس بيريرا، ميشيل ديلغادو.

خط الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.