تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع الثالث من دوري روشن.

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي الفتح على أرضية ملعب "الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" بالإحساء في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

النصر العالمي لم يكن موفقًا منذ بداية الموسم، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين الأولى كانت في الافتتاحية أمام الاتفاق بنتيجة 2-1، والثانية أمام التعاون بهدفين نظيفين، لكن التطلعات نحو حصد أول ثلاث أمام الفتح ستكون كبيرة خاصة بعد قدوم الوافد الجديد لوسط الفريق البرتغالي أوتافيو.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24