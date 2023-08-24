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تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 10:31
تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24
تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24 (Photo by AFP)

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع الثالث من دوري روشن.

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يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي الفتح على أرضية ملعب "الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" بالإحساء في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

النصر العالمي لم يكن موفقًا منذ بداية الموسم، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين الأولى كانت في الافتتاحية أمام الاتفاق بنتيجة 2-1، والثانية أمام التعاون بهدفين نظيفين، لكن التطلعات نحو حصد أول ثلاث أمام الفتح ستكون كبيرة خاصة بعد قدوم الوافد الجديد لوسط الفريق البرتغالي أوتافيو.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-24

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي

  • خط الدفاع: غيسلان كونان ، محمد آل فتيل ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام

  • خط الوسط: سيكو فوفانا ، مارسيلو بروزوفيتش ، أوتافيو

  • خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا

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