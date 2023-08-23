تعرف على موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع الثالث من مباريات الدوري السعودي.

يستعد النصر العالمي لخوض مواجهة خارج الديار أمام نادي الفتح على أرضية ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

النصر تحت قيادة لويس كاسترو يدخل هذه المواجهة منتشيًا بعد انتصاره المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا 4-2 وصعوده للمشاركة في دور المجموعات.

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وسيسعى العالمي بوجود كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش لمراضاة الجماهير وتحقيق الفوز على الفتح لحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم، خاصة بعد التعرض للخسارة في أول جولتين أمام كل من الاتفاق والتعاون.

متى موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تقام مباراة النصر والفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي مساء يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-24؟

شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية "Saudi Sports Company" هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي 2023-24، ومن المقرر أن تنقل مواجهة النصر ضد الفتح على قناة SSC 1 HD بصوت المعلق عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، والمعلق جعفر الصليح على القناة الصوتية الثانية، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.