يلتقي الهلال السعودي مع شقيقه الأهلي المصري اليوم السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

وتقام المباراة المرتقبة بين الغريمين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة الشركة الرياضية السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ليوناردو جارديم.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سالم الدوسري، محمد كنو، غوستافو كويار، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: أوديون إيغالو، موسى ماريغا.