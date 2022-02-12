  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية

منشور 12 شباط / فبراير 2022 - 05:58
الأهلي يلاقي الهلال اليوم
الأهلي يلاقي الهلال اليوم

يواجه الأهلي المصري جاره الهلال السعودي على ملعب آل نهيان اليوم السبت في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

اقرأ ايضاًتشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس العالم للأنديةتشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

وتقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة الشركة الرياضية السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانغ، محمد هاني.
خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

كلمات دالة:الأهلي المصريالهلال السعوديكأس العالم للأندية 2021

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...