تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية

يواجه الأهلي المصري جاره الهلال السعودي على ملعب آل نهيان اليوم السبت في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

وتقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة الشركة الرياضية السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانغ، محمد هاني.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.