تشكيلة الهلال المتوقعة أمام التعاون اليوم في دوري روشن 22-23

البوابة - يلاقي الهلال مستضيفه التعاون اليوم الجمعة في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

يدخل الزعيم هذه المواجهة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الاتحاد صاحب الصدارة.

فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

يمكن مشاهدة هذه المباراة عبر قناة SSC1 HD بتعليق بلال علام

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام التعاون اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي.

خط الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، ميشيل.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.