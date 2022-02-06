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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الجزيرة اليوم في كأس العالم للأندية

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 08:46
الهلال يواجه الجزيرة اليوم
الهلال يواجه الجزيرة اليوم

يلتقي الهلال السعودي مع جاره الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الأحد ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021.

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وتقام المباراة المهمة والمرتقبة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra، والرياضية السعودية SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الجزيرة اليوم في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ليوناردو جارديم.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ سو، محمد البريك.
خط الوسط: غوستافو كويار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماتيو بيريرا، موسى ماريغا.
خط الهجوم: أوديون إيغالو.

كلمات دالة:الهلال السعوديكأس العالم للأندية 2021الجزيرة الإماراتي

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