تشكيل الجزيرة المتوقع أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية

يستضيف الجزيرة الإماراتي جاره الهلال السعودي اليوم الأحد على أرضية ملعب محمد بن زايد ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتقام المواجهة الحماسية المرتقبة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra، والرياضية السعودية SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة الجزيرة المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: مارسيل كايزر.

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد ربيع، ميلوس كوسانوفيتش، خليفة الحمادي، سالم راشد.

خط الوسط: يوسف أيمن، عمر تراوري، عبد الله رمضان.

خط الهجوم: خلفان مبارك، علي مبخوت، زايد العامري.