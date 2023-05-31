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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرائد في ختام دوري روشن السعودي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 31 أيّار / مايو 2023 - 09:23
تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرائد في ختام دوري روشن السعودي 2023
تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرائد في ختام دوري روشن السعودي 2023 (أ ف ب)

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرائد اليوم الأربعاء 31 مايو في ختام دوري روشن السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 30.

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يلعب الهلال اليوم مواجهة قوية أمام الرائد على أرضية ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد – الملز" في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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الزعيم الأزرق يسعى في هذا اللقاء إلى تحقيق الثلاث نقاط لضمان البقاء في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة، ولتوسيع الفارق مع رابع الترتيب نادي الشباب الذي يمتلك 53 نقطة في رصيده هذا الموسم.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرائد في ختام دوري روشن السعودي 2023

المدرب: إيميليانو دياز
التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني ، علي البليهي ، محمد جحفلي ، سعود عبد الحميد
خط الوسط: كويلار ، مصعب الجوير ، كاريلو ، سالم الدوسري ، موسى ماريجا
خط الهجوم: إيجالو

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