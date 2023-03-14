تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البوابة - يلاقي الهلال ضيفه الفتح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

تقام المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة أحداثها عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بتعليق عبد الله الغامدي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، جانغ هيون سوو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، ميشيل ديلغادو، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.