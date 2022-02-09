تشكيلة الهلال المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس العالم للأندية

يلاقي الهلال السعودي بطل آسيا اليوم الأربعاء خصمه تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021 تقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتقام المباراة الحماسية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة شركة الرياضة السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ليوناردو جارديم.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو جانغ، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: غوستافو كويار، محمد كنو، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو، سالم الدوسري.