تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس العالم للأندية

يستهل تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا مشواره في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 حين يلاقي غريمه الهلال السعودي بطل آسيا اليوم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتقام المواجهة المرتقبة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة شركة الرياضة السعودية SSC7 HD.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.