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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 11:41
فريق الهلال (المصدر: أ ف ب)
فريق الهلال (المصدر: أ ف ب)

تنتظر الهلال السعودي مواجهة تاريخية اليوم السبت يلاقي فيها ريال مدريد الإسباني على لقب كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) في لقاء سيجري على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب.

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تقام المواجهة المرتقبة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Arryadia TNT HD و SSC EXTRA 1 HD و SSC1 HD.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في نهائي مونديال الأندية

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانغ، سعود عبد الحميد
الوسط: غوستافو كويار، محمد كنو، أندريه كاريو، سالم الدوسري، موسى ماريغا  الهجوم: أوديون إيغالو

كلمات دالة:الهلال السعوديريال مدريدمونديال الأنديةكأس العالم للأندية

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