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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الهلال اليوم في مونديال الأندية

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 11:47
ريال مدريد يلاقي الهلال اليوم (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يلاقي الهلال اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة خصمه الهلال السعودي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) الذي سيشهده ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب.

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تقام المواجهة المرتقبة والتاريخية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Arryadia TNT HD و SSC EXTRA 1 HD و SSC1 HD.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الهلال اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: أندريه لونين
خط الدفاع: إدواردو كامافينغا، ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، داني كارفاخال
خط الوسط: توني كروس، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش
خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس

كلمات دالة:ريال مدريدالهلال السعوديمونديال الأنديةكأس العالم للأندية

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