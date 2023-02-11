تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الهلال اليوم في مونديال الأندية

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة خصمه الهلال السعودي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) الذي سيشهده ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب.

تقام المواجهة المرتقبة والتاريخية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Arryadia TNT HD و SSC EXTRA 1 HD و SSC1 HD.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الهلال اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: إدواردو كامافينغا، ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس