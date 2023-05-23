تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام العدالة في دوري روشن السعودي 2023 هي الموضوع الأبرز على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف عليها وعلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في الجولة 28 من الدوري.

يستعد نادي الهلال اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 لمواجهة نادي العدالة على ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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وفي ذات السياق، فإن الزعيم الأزرق قد يعاني من غياب أسماء بارزة في قائمة الفريق اليوم أمام العدالة، مثل جانج هيو سو، عبد الإله المالكي، عبد ِالله المعيوف، محمد العويس، سلمان الفرج، ميشيل ديلغادو، عبد الله عطيف، ومتعب الفرج.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًا قبل لعب الجولة 28، الاتحاد في المركز الأول برصيد 63 نقطة، والنصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، فيما يحل الهلال في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة.

تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام العدالة في الدوري السعودي 2023

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: سعود عبد الحميد ، علي البليهي ، محمد جحفلي ، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو ، مصعب الجوير ، سالم الدوسري

خط الهجوم: موسى ماريغا ، إيغالو ، لوسيانو فييتو