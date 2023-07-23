ننقل لك كل ما تريد معرفته من خلال هذه المقالة حول تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام الكويت في المباراة الودية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة.

يستعد نادي الهلال السعودي اليوم لخوض مواجهة ودية رابعة أمام نادي الكويت على أرضية ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في إطار التحضير والاستعداد للموسم الجديد، وذلك في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية على قناة SSC 1 HD.

اقرأ أيضًا: بايرن ميونخ يتخطى ليفربول في سباق التعاقد مع تشواميني

وكان الزعيم الأزرق قد خسر الودية الماضية بهدف دون رد أمام دينامو كييف الأوكراني، ومواجهة اليوم ستكون تحضيرية لعدة مواجهات قادمة للفريق في كأس اللك سلمان للأندية، حيث سيلتقي مع الأهلي طرابلس، والسد القطري، والوداد الرياضي المغربي.

تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام الكويت في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك ، كوليبالي ، البليهي ، ناصر الدوسري

خط الوسط: نيفيز ، محمد كنو ، ميلينكو فيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري ، ميشايل ديلجادو ، أندري كايريو