تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لك من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الرابع من دوري روشن.

تحتضن أرضية ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد" مواجهة قوية ستجمع بين الهلال ونظيره الاتفاق في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

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الزعيم الأزرق اكستح نظيره الرائد في الجولة الماضية برباعية نظيفة افتتحها الوافد الجديد للفريق ألكسندر ميتروفيتش، ومن ثم أكمل كرنفال الأهداف سالم الدوسري وبصم على هدفين في الدقيقة 56 والدقيقة 69، ليختتم رابع الأهداف عبد الله الحمدان في الدقيقة 89.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2023-24