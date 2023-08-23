تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الثالث من دوري روشن.

يستعد الهلال لخوض مواجهة قوية أمام الرائد على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

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الزعيم الأزرق تعثر في الجولة الماضية أمام الفيحاء بعد التعادل بهدف لمثله، ويسعى من خلال هذه المباراة إلى الحصول على الثلاث نقاط لمراضاة الجماهير التي استاءت بشدة من المواجهة الماضية خاصة وأنها كانت تملأ المدرجات عن بكرة أبيها في ملعب الملك فهد الدولي.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-24