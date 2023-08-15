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تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 08:54
تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023
تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023 (Photo by HAZEM BADER / AFP)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

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يحل نادي الوحدات ضيفًا على نظيره شباب الأهلي دبي على أرضية ملعب "استاد الراشد" في إطار منافسات الملحق الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 والمقرر أن تبدأ سبتمبر المقبل.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد لملاقاة النصر السعودي في مباراة إقصائية ثانية مؤهلة إلى دوري المجموعات، وفي حال تمكن المارد الأخضر من الفوز فسينضم للمشاركة في البطولة إلى جانب غريمه المحلي التقليدي الفيصلي على اعتبار أنه بطل الدوري الأردني الموسم الماضي.

تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023

  • حراسة المرمى:  عبد الله الفاخوري

  • خط الدفاع: فراس شلباية ، فادي الناطور ، عرفات الحاج ، دانيال عفانة

  • خط الوسط: محمود شوكت ، أنس العوضات ، يوسف أبو الجزر ، مهند أبو طه ، محمد موالي

  • خط الهجوم: محمود زعترة

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