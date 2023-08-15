نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يحل نادي الوحدات ضيفًا على نظيره شباب الأهلي دبي على أرضية ملعب "استاد الراشد" في إطار منافسات الملحق الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 والمقرر أن تبدأ سبتمبر المقبل.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد لملاقاة النصر السعودي في مباراة إقصائية ثانية مؤهلة إلى دوري المجموعات، وفي حال تمكن المارد الأخضر من الفوز فسينضم للمشاركة في البطولة إلى جانب غريمه المحلي التقليدي الفيصلي على اعتبار أنه بطل الدوري الأردني الموسم الماضي.

تشكيلة الوحدات المتوقعة اليوم أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023