تعرف على موعد مباراة الوحدات وشباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في جولة التصفيات التأهيلية.

يستعد نادي الوحدات الأردني لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي على أرضية ملعب "استاد راشد" في الإمارات في إطار منافسات ملحق دوري أبطال آسيا 2023.

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وكانت منافسات الجولة التأهيلية قد انطلقت في 8 أغسطس ومن المقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس 2023، لتبدأ لاحقًا المنافسة الرسمية في دوري أبطال آسيا والتي تنطلق في 7 سبتمبر 2023 وتنتهي في 18 مايو 2024.

متى موعد مباراة الوحدات وشباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023؟

تقام مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي دبي في الملحق الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا مساء يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية ومصر والعراق وفلسطين، الساعة 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 ومباريات الجولة التأهيلية، ومن المقرر أن تبث مواجهة الوحدات وشباب الأهلي الإماراتي عبر قناة beIN Sports AFC HD، كما من الممكن أن تنقل المباراة أيضًا على قناة الأردن الرياضية وعلى قناة أبو ظبي الرياضية.