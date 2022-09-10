يواجه الوداد الرياضي المغربي مواطنه نهضة بركان في مباراة مرتقبة ستجري اليوم السبت على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله للظفر بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة المغربية اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت الرباط.

ويمكن مشاهدتها على قناة Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج، وbeIN Sports HD 4 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة الوداد المتوقعة أمام نهضة بركان اليوم في كأس السوبر الإفريقي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: الحسين عموتة.

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أبو الفتح، أرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني.

خط الهجوم: بديع أووك، جينيور سامبو، زهير مترجي.