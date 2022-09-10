تشكيلة نهضة بركان المتوقعة أمام الوداد اليوم في كأس السوبر الإفريقي

يواجه نهضة بركان المغربي مواطنه الوداد الرياضي اليوم السبت في لقاء مشتعل يشهده ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة المغربية اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت الرباط.

ويمكن مشاهدتها على قناة Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج، وbeIN Sports HD 4 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة نهضة بركان المتوقعة أمام الوداد الرياضي اليوم في كأس السوبر الإفريقي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: عبد الحق بن شيخة.

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: كريم باعدي، حمزة موساوي، يوسوفا دايو، حمزة الركراكي.

خط الوسط: سفيان المودن، ياسين البحيري، بكر الهلالي.

خط الهجوم: يوسف الفحلي، الشرقي البحري، شادراك موزونغو.