يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء في مواجهة صعبة ومرتقبة يشهدها ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة النارية بين عملاقي الكرة الأوروبية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، سيرخيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، كارلوس سولير.