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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 14 شباط / فبراير 2023 - 11:55
باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)
باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)

يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء في مواجهة صعبة ومرتقبة يشهدها ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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تقام المباراة النارية بين عملاقي الكرة الأوروبية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: نونو مينديش، سيرخيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي.
خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، فابيان رويز.
خط الهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، كارلوس سولير.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانبايرن ميونخدوري أبطال أوروبا

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