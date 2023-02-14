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تشكيلة بايرن ميونخ المحتملة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 14 شباط / فبراير 2023 - 12:13
بايرن ميونخ على موعد مع مواجهة نارية اليوم (المصدر: أ ف ب)
بايرن ميونخ على موعد مع مواجهة نارية اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وسيتصادم العملاقان في إعادة لنهائي المسابقة عام 2020 والذي انتهى حينها لمصلحة العملاق البافاري بهدف كينغزلي كومان.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: يوليان ناغلسمان

حراسة المرمى: يان سومر.
خط الدفاع: ألفونسو ديفيس، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، كينغزلي كومان، جمال موسيالا، ليروي ساني.
خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

كلمات دالة:بايرن ميونيخباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبا

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