تشكيلة بايرن ميونخ المحتملة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيتصادم العملاقان في إعادة لنهائي المسابقة عام 2020 والذي انتهى حينها لمصلحة العملاق البافاري بهدف كينغزلي كومان.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: يوليان ناغلسمان

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، كينغزلي كومان، جمال موسيالا، ليروي ساني.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.