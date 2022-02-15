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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 07:21
باريس سان جيرمان يستقبل ريال مدريد اليوم
باريس سان جيرمان يستقبل ريال مدريد اليوم

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي غريمه ريال مدريد الإسباني في نهائي مبكر يجري على ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيبي، نونو مينديش.
خط الوسط: ماركو فيراتي، إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانريال مدريددوري أبطال أوروبا

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