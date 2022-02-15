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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري الأبطال

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 07:27
جانب من تدريبات ريال مدريد
جانب من تدريبات ريال مدريد

يخوض ريال مدريد الإسباني مواجهة في غاية الصعوبة اليوم الثلاثاء حين يحل ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ ايضاًتشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريال مدريد في دوري الأبطالتشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

وتقام المباراة النارية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا.
خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
خط الهجوم: ماركو آسينسيو، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبا

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