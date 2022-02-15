تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري الأبطال

يخوض ريال مدريد الإسباني مواجهة في غاية الصعوبة اليوم الثلاثاء حين يحل ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النارية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور.