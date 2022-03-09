تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مستضيفه ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بانتصار ثمين للباريسيين بهدفٍ نظيف.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، إدريسا غاي، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.