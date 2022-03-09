يخوض ريال مدريد الإسباني مواجهة من العيار الثقيل حين يلاقي ضيفه باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الطرفين بفوز الباريسيين بهدفٍ دون رد في فرنسا.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، مارسيلو.

خط الوسط: إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.