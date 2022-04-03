يخوض باريس سان جيرمان مواجهة جديدة اليوم الأحد حين يستضيف خصمه لوريان على ملعب بارك دي برانس ضمن المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السادس عشر في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports Connect.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لوريان اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.