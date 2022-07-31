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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نانت في كأس السوبر الفرنسي

منشور 31 تمّوز / يوليو 2022 - 12:56
جانب من تدريبات باريس سان جيرمان (المصدر: حساب باريس سان جيرمان الرسمي على تويتر)
جانب من تدريبات باريس سان جيرمان (المصدر: حساب باريس سان جيرمان الرسمي على تويتر)

يواجه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي جاره نانت على لقب كأس السوبر الفرنسي مساء اليوم الأحد في لقاء سيقام على ملعب بلومفيلد.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدة مجرياتها عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نانت اليوم في كأس السوبر الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: بريسنيل كيمبميبي، ماركينيوس، سيرخيو راموس.
خط الوسط: نونو مينديش، ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، أشرف حكيمي.
خط الهجوم: نيمار جونيور، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

كلمات دالة:باريس سان جيرماننانتكأس السوبر الفرنسي

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