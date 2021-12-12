تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم أمام موناكو

يستضيف باريس سان جيرمان غريمه موناكو اليوم الأحد على ملعب بارك دي برانس في لقاء مرتقب بين الغريمين لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports Connect.

ويغيب عن الباريسيين كلٌ من نونو مينديش ونيمار ويوليان دراكسلر المصابين.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام موناكو اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركو فيراتي، إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.