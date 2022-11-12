يحل بايرن ميونخ ضيفاً صعباً على شالكه المتعثر اليوم السبت في مواجهة يحتضنها ملعب فيلتينس آرينا لحساب الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الألماني.

تقام المباراة بين الفريق البافاري متصدر الترتيب العام برصيد 31 نقطة، ومتذيل البوندسليغا برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام شالكه اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، ليروي ساني، جمال موسيالا، سيرج غنابري.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.