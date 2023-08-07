نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

يخوض نادي بايرن ميونخ مواجهة ودية أخرى هذا الصيف أمام نظيره موناكو الفرنسي على أرضية ملعب "سبورت بارك" بألمانيا، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الشهر الجاري.

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المباراة ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان، ومن المقرر أن تبث المواجهة عبر شبكة قنوات الكويت الرياضية على قناة Kuwait Sports HD.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023